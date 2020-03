Lebensretter aus Nortorf : 175 Piekser für den guten Zweck: DRK ehrt Rekord-Spender

Uwe Carstens (67) leistete die erste Blutspende nach seiner Führerscheinprüfung mit 18 Jahren.

von Helma Piper

06. März 2020, 10:00 Uhr

Um schwer kranken oder verletzten Patienten zu helfen, bedarf es unter anderem immer wieder einer Vielzahl von Blutspenden. Jemand, der regelmäßig seit vielen Jahrzehnten freiwillig etwas von seinem roten Lebenselixier zur Verfügung stellt ist Uwe Carstens. Vor kurzem gab er seine 175. Blutspende in der Nortorfer Gemeinschaftsschule ab. Eine extrem hohe Spendenzahl, die es bisher in Nortorf auch noch nie gegeben hat.

„Das ist schon eine besondere Leistung“, waren sich Tim Habich, Referent für die Öffentlichkeitsarbeit beim DRK Blutspendedienst Nord-Ost, und Christiane Christiansen-Meisner, Vorsitzende des Nortorfer Ortsvereins, einig. Erreichen eine so hohe Anzahl von DRK-Blutspenden in Schleswig-Holstein doch im Durchschnitt nur gerade einmal vier bis fünf Spender jährlich.

Wenn man jeweils 500 Milliliter pro Blutspende zugrunde legt, entspricht das der beachtlichen Menge von 87,5 Litern. „Wenn man dann noch berücksichtigt, dass das Blut später in die drei Bestandteile Plasma, Thrombozyten und Erythrozyten zerlegt wird, werden aus den 175 sogar 525 Blutkonserven, die Leben retten können“, rechnete der Referent vor. Mit dieser Menge könnte man schon den Einwohnern eines kompletten kleinen Dorfes – wie zum Beispiel Ellerdorf – helfen. Das Blut gesunder Spender wird nicht nur für Unfallopfer gebraucht. Der größte Teil wird mittlerweile für die Versorgung von Krebspatienten benötigt. „Da Männer mittlerweile maximal sechs Mal im Jahr Blut spenden dürfen, hat Uwe Carstens jahrzehntelang die Verantwortung mitgetragen, regelmäßig für frische Blutspenden zu sorgen“, zeigte sich auch Christiane Christiansen-Meisner beeindruckt. Als kleines Dankeschön erhielt der Spender ein Präsentpaket vom DRK Blutspendedienst sowie einen Essensgutschein von DRK Ortsverein.

„Die offizielle Ehrung mit der Übergabe einer Urkunde und Nadel findet aber noch im Rahmen der jährlichen Ehrungs-Veranstaltung in Büdelsdorf statt“, fügte die Vorsitzende an.

Der Spender selbst gab sich bescheiden. „Die erste Blutspende hatte ich nach meiner Führerscheinprüfung mit 18 Jahren“, verriet der 67-jährige Nortorfer. Sein Vater, der genau wie seine Mutter bereits Blut spendete, nahm ihn damals zu einem Spendentermin mit. „Seitdem bin ich auch dabeigeblieben“, fügte der Jubilar an. Da es anfangs in Nortorf nur einen Blutspende-Termin pro Jahr gab, spendete er ebenfalls in den umliegenden Gemeinden und Städten.

„Auf jeden Fall möchte ich noch solange weitermachen, wie es gesundheitlich geht“, ist sich Carstens sicher. Und das wäre bis zu seinem 73. Geburtstag. Damit hätte er sogar die Chance, die bisher legendäre Zweihunderter-Marke zu erreichen.