Aktiv-Region Mittelholstein : Neue Flächen für den Bouleplatz – und 422.000 Euro für weitere Projekte

Der Vorstand der Aktiv-Region Mittelholstein erachtet 16 Projekte für förderwürdig, die mit insgesamt rund 200.000 Euro aus dem Regionalbudget bezuschusst werden.

Bordesholm | Eine E-Bike-Ladestation an der „Olen School“ in Beldorf, ein Spielturm in Oldenhütten und ein Outdoor-Fitnesspark am Bordesholmer See: Das sind drei Beispiele für aktuelle Projekte, welche der Vorstand der Aktiv-Region Mittelholstein für förderwürdig erachtet. 16 Bauvorhaben werden bezuschusst Insgesamt 16 kleine Bauvorhaben werden jetzt mit ins...

