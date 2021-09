Handball-Landesliga der Frauen : „Derbysieger, Derbysieger, he he“ – HG OKT II gewinnt bei HSG FONA II 16:15

Für OKT-Coach Rico Sasse ist es der erste Sieg in Fockbek überhaupt. Bei den Gästen ragt vor allem eine Spielerin heraus.

Fockbek | Jubel hier, Enttäuschung dort: Während die Handballerinnen der HG OKT II am späten Freitagabend in der Fockbeker Bürgermeister-Schadwinkel-Halle lauthals ein „Derbysieger, Derbysieger, he he“ intonierten, schlichen die Spielerinnen von der gastgebenden HSG FONA II mit hängenden Köpfen vom Parkett. Mit 16:15 (8:8) hatten die Gäste in einem keinesweg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.