Tipps und Adressen an Eider und Kanal : 150 informative Seiten

Ein kostenloser Reiseführer über Rendsburg und Umgebung ist ab sofort erhältlich.

von Frank Höfer

03. Mai 2019, 16:09 Uhr

Ein neuer Reiseführer unter dem Titel „Region Rendsburg an Eider und Nord-Ostsee-Kanal“ wurde gestern vorgestellt. Er erscheint in einer Auflage von 35 000 Stück und ist kostenlos erhältlich. Auf 150 reich bebilderten Seiten gibt es Tipps zu Kultur, Veranstaltungen, Sehenswürdigkeiten und Unternehmungen.

Der Nord-Ostsee-Kanal als „Lebensader der Region“ wird vorgestellt. Auch das Landestheater, das Schleswig-Holstein Musik Festival mit seinen Konzert- und Probenterminen in Rendsburg und Büdelsdorf sind vertreten, ebenso die Kunstausstellung Nordart. Rad- und Schiffstouren am und auf Kanal und Eider werden beschrieben. Der Reiseführer empfiehlt Adressen zum Einkaufen und zum Essengehen. Die Wohnmobilstellplätze sind verzeichnet. Der Verlag „Die Seite“ aus Eckernförde erstellte das Taschenbuch in Kooperation mit den Vereinen Mittelholstein Tourismus und RD-Marketing. Das Unternehmer-Ehepaar Johanna und Hans-Julius Ahlmann (ACO-Gruppe) unterstützte das Projekt durch seine Marketing-Abteilung.

„Wir wollen erreichen, dass mehr Menschen in die Region kommen, länger bleiben und auch mehr Geld ausgeben“, machte Eckhard Voß vom Verlag „Die Seite“ deutlich. Der Reiseführer ist erhältlich bei RD-Marketing, Schleifmühlenstraße 16, und in der Tourist-Info im Alten Rathaus in Rendsburg.