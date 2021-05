150 Jahre „Friedenseiche“ : Westerrönfelder Gedenkstätte blitzt dank Helfer und Sponsoren wie neu

Erinnert wird an die Opfer des Deutsch-Französischen Krieges 1870/71. Eine kleine Feierstunde würdigte das Jubiläum.

Westerrönfeld | Seit dem 6. Mai 1871 steht eine „Friedenseiche“ auf einem kleinen Platz an der Einmündung der Jevenstedter Straße in die Dorfstraße. Zum 150. Jahrestag wurde der Platz vor der Eiche, die an die Gefallenen des Deutsch-Französischen Krieges 1870/71 erinnert, vom Westerrönfelder Bauhof, ehrenamtlichen Helfern und Sponsoren hergerichtet und verschönert. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.