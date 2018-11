Lütjenwestedt : 15 Katzen spurlos verschwunden

Die Lütjenwestedter machen sich Sorgen: Immer wieder verschwinden Katzen. Die Häufung der Fälle ist ungewöhnlich. Sogar der Bürgermeister rät, wachsam zu sein.

27. November 2018, 16:18 Uhr

„Letzter Versuch“ ist der Spitzname, den Dieter Jahn seiner Katze „Luci“ gegeben hat. Eigentlich wollte er gar kein neues Tier mehr haben, doch seine Frau Angelika überzeugte ihn noch mal. Fest stand für beide allerdings auch: Diesmal sollte es ein Katze sein, die nur in der Wohnung lebt. Der Grund für diese Entscheidung war, dass den Jahns innerhalb von zwei Jahren bereits drei Tiere abhanden gekommen, regelrecht verschwunden, waren. Leicht sarkastisch kommentierte eine Freundin: „Na, die Neue ist ja quasi zum Tode verurteilt“.

Es ist kein schönes Gefühl – mit dem das Ehepaar in Lütjenwestedt allerdings nicht alleine ist, wie sie feststellten. Auch bei anderen Nachbarn und Bewohnern waren Katzen immer wieder spurlos verschwunden. So vermisst auch Erika Schmidt seit dem 9. November ihren „Kalle“. Der grau-weiße Kater war dreizehn Jahre alt und niemals vorher abgehauen. Als er dann allerdings nicht mehr nach Hause kam, startete Tochter Claudia einen Aufruf bei Facebook: Wer hat Kalle gesehen? Einen Sucherfolg brachte dieser Versuch zwar nicht, dafür meldeten sich weitere Menschen aus Lütjenwestedt, die das gleiche Schicksal teilten. Einerseits erfuhr Erika Schmidt dadurch Trost, andererseits wurde sie auch beunruhigt: „Nach dem Aufruf habe ich von 15 weiteren vermissten Katzen gehört, die Dunkelziffer müsste aber noch höher liegen.“ Und nachdem es über den Sommer eine Pause gegeben hätte, würden nun wieder Katzen verschwinden. „Obwohl es schon kaum noch Katzen auf den Straßen in Lütjenwestedt gibt“, ergänzt ihr Mann Dieter Schmidt.

Bereits im Frühjahr hatte der Bürgermeister des Ortes dazu aufgerufen, aufgrund der Häufung der Fälle wachsam zu sein und ein Auge auf die eigene Katze zu haben. Trotzdem verschwanden weiter Tiere. „Normalerweise informiert uns die Postbotin, wenn irgendwo ein totes Tier gefunden wird“, sagt Ina Mumm, die Katzen auf einem Resthof pflegt: „Das Problem ist allerdings, dass fast nie Kadaver gefunden werden“. Immer hätte sie nach dem Verschwinden eines Tieres (insgesamt zehn über die letzten Jahre) die Knicks abgesucht, erfolgreich sei sie nie gewesen. Damit bleibt eine Ungewissheit, weil die Besitzer nicht wissen, ob der Stubentiger tot ist oder vielleicht doch noch irgendwo herumstreunt.Und ohne einen Täter bleiben nur Vermutungen und Verdächtigungen. „An den großen bösen Wolf, der es nur auf Katzen, aber nicht auf andere Tiere abgesehen hat, glaube ich nicht“, erklärt Ina Mumm und erntet zustimmendes Nicken in der kleinen Runde von Leidensgenossen. Was es sei – Fallen, Rattengift, ein Katzenhasser – wisse sie aber auch nicht.

Einen Appell hat die Lütjenwestedterin noch: „Wer eine Katze hat, sollte sie unbedingt chippen und registrieren lassen. Und wer eine tote Katze findet, sollte sich bitte die Mühe machen und das Tier zum Tierarzt bringen“. Dann könnten die Besitzer wenigstens informiert werden.

Tätowieren, Chippen, Registrieren





> Um Katzen für den Fall, dass sie einmal entlaufen zu kennzeichnen, gibt es die Möglichkeit der Tätowierung im Ohr oder das Einsetzen eines Chips. > Vorteil der Tatöwierung ist, dass auch Laien sehen können, dass die Katze einen Besitzer hat. Allerdings kann die Tätowierung verblassen und die Nummern sind nicht einmalig.

> Vorteil des Mikrochips ist, dass er ein Katzenleben lang hält und jede Katze einen eigenen Code bekommt. Das Einsetzen ist ein Routine-Eingriff für den Tierarzt. >Eine Kombination aus beiden Methoden bietet die beste Möglichkeit zur Identifikation des Tieres. >Zusätzlich sollte die Katze neben dem Chippen auch noch im Haustierregister (tasso.net) eingetragen werden. Im Normalfall erledigt der Tierarzt das gleich mit.

> Auch „Stubentiger“ sollten gekennzeichnet werden.