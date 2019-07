Tradition in Owschlag : 140 Jahre im Familienbesitz: Von der Dorfschmiede zur Tankstelle

Das Erbe des Ururgroßvaters wird gepflegt: Die ehemalige Dorfschmiede in Owschlag, heute eine Tankstelle, ist seit 1879 in Familienbesitz.

von Anja Hasler

29. Juli 2019, 12:15 Uhr

Der älteste ortsansässige Gewerbebetrieb in Owschlag feiert einen besonderen Geburtstag. „1879 hat mein Ururgroßvater die alte Dorfschmiede gekauft. Damit ist der Betrieb seit 140 Jahren im Familienbesitz“, erzählt Max Ernst Förster.

Aus der ehemaligen Dorfschmiede ist inzwischen die AVIA-Tankstelle geworden. Auch Maxi’s Bistro sowie ein Gästehaus und der Weihnachtsbaumhandel gehören nun zu dem Unternehmen.

Anbau „Grode Stuuv“

Der gelernte Koch arbeitete bis 1997 als Küchenchef im Försterhaus. Dann übernahm Max Ernst Förster gemeinsam mit Ehefrau Gesa den Werkstattbetrieb mit Tankstelle von seiner Mutter Christel Evers-Ernst und eröffnete zusätzlich das Bistro. Für Festlichkeiten kam wenige Jahre später der 60 Personen fassende Anbau „Grode Stuuv“ hinzu.

„Mein Großvater hat immer gesagt, ‘Sieh zu, dass du mehrere Eisen im Feuer hast, damit du nicht von einer Sache alleine leben musst’ ”, berichtet Förster augenzwinkernd. So wuchs der Familienbetrieb stetig.

Hufeisen für Pferde

Als der Schmiedemeister Johann Friedrich Ehrens (später Ernst) Ende des 19. Jahrhunderts die Schmiede mit Wohnhaus, Stall und etwas Land kaufte, beschlug er hauptsächlich Pferde und fertigte Hufeisen an. 1906 übernahm dessen Sohn Johann-Friedrich Ernst.

In den 30-er Jahren wurde das alte Gebäude abgerissen. Es entstand eine neue Schmiede, in der es bereits eine Grube gab, um die neumodischen Automobile und andere Fahrzeuge auch von unten reparieren zu können. Zusätzlich engagierte sich Johann-Friedrich Ernst in der Gemeinde und hatte das Amt des Bürgermeisters bis zum zweiten Weltkrieg inne.

Bürgermeister und Amtsvorsteher

Auch nach dem Krieg wurde er von den Briten als Bürgermeister und Amtsvorsteher wieder eingesetzt. Anfang der 50-er Jahre übernahm Max-Johannes Ernst den väterlichen Betrieb und eröffnete zusätzlich zur Schmiede eine Tankstelle.

Gut 20 Jahre später ging das Ruder an dessen Tochter Christel Evers-Ernst über, die den Betrieb gemeinsam mit ihrem zweiten Ehemann Hans führte. 1982 musste das Schmiedegebäude erneut abgerissen werden, da es zu dicht an der Straße stand, die ausgebaut werden sollte. Tankstelle und Autowerkstatt wurden neu aufgebaut.

140 Jahre Familienbetrieb

In fünfter Generation führt nun Max Ernst Förster gemeinsam mit seiner Ehefrau Gesa den Betrieb. „Autoreparaturen führen wir nicht mehr durch, nur noch Reifen- und Ölwechsel”, erläutert der Küchenmeister.

140 Jahre – das soll im Herbst mit Freunden und Nachbarn gefeiert werden, denn: „Das 150. Jubiläum wird höchstwahrscheinlich nicht mehr unter unserer Regie stattfinden”, so der 60- Jährige. Ob der Betrieb in die sechste Generation übergehen wird, ist noch nicht ganz sicher. Die Försters hoffen darauf, dass einer der beiden Söhne, Timo (37) oder Dennis (33), Lust hat, den elterlichen Betrieb zu übernehmen.