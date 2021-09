Büdelsdorfer Grundschulzentrum : Für 14,6 Millionen Euro: Neue Astrid-Lindgren-Schule soll 2023 fertig sein

Rendsburgs junge Nachbarstadt investiert in ihre Schullandschaft: In zwei Jahren sollen alle 400 Astrid-Lindgren-Grundschüler an einem Standort unterrichtet werden.

Büdelsdorf | Die Büdelsdorfer Stadtvertretung hat in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig der Entwurfsplanung für den Neubau der Astrid-Lindgren-Schule zugestimmt. Auf die in der Kostenberechnung ausgewiesene voraussichtliche Bausumme in Höhe von 13,3 Millionen Euro wird zur Risikoabsicherung ein Betrag in Höhe von 1,3 Millionen Euro aufgeschlagen. Finanzierung üb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.