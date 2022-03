Flucht aus dem Kriegsgebiet : 127 weitere Ukraine-Flüchtlinge kommen in Rendsburg an

Alle Geflüchteten sollen noch im Laufe des Sonntags in ihre jeweilige Unterkunft gebracht werden. Ursprünglich hatte das Land 200 statt 127 Flüchtlinge angekündigt. Der Kreis kritisiert die kurzfristige Planänderung.

Rendsburg | Rund 100 Helfer warten am Sonntagnachmittag (20. März) gegen 14 Uhr am Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal (BBZ NOK). Zwei junge Männer in Johanniter-Uniform gucken im Minutentakt auf ihr Handy. Als ein VW-Bus in Sichtweite kommt, ruft eine Helferin in gelber Warnweste: „Da, das könnten die Ersten sein.“ Doch der Bus dreht ab. Um 14.12 Uhr ist ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.