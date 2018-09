1000 Euro für zwei „Streicherklassen“

Der Inner-Wheel-Club unterstützt das Helene-Lange-Gymnasium mit 1000 Euro für den Kauf eines neuen Kontrabasses.

von lz

04. September 2018, 18:18 Uhr

Das Helene-Lange-Gymnasium in Rendsburg ist dabei, zwei „Streicherklassen“ einzurichten. Die Schüler sollen ab dem kommenden Schuljahr drei – statt bisher zwei – Stunden Musikunterricht bekommen. In Kooperation mit der Rendsburger Musikschule wird dann eine Stunde das Orchesterspiel geübt, in einer weiteren Schulstunde steht der Instrumentenunterricht auf dem Stundenplan. Der Inner-Wheel-Club Rendsburg unterstützt das Projekt finanziell. 1000 Euro stellten die Frauen zur Verfügung, um einen Kontrabass anzuschaffen. Gestern besuchten Präsidentin Christine Thomsen und die Clubmeisterin Irmgard Muhl die Schule, um den neuen Bass offiziell zu übergeben.

Das Geld hatte der Inner-Wheel-Club mit seinem jährlichen Second-Hand-Basar erwirtschaftet. Musiklehrer Achim Prigge sowie Christine Thomsen und Irmgard Muhl (Foto, von rechts) stellten sich mit Schülern samt den Geigen und Cellos zum Foto auf. Der elfjährige Felip stand mit dem Kontrabass im Mittelpunkt.