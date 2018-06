Kunstschau in Büdelsdorf : 100 Tage Kunst und Kultur: Die 20. NordArt ist eröffnet

Auf dem Gelände der Carlshütte in Büdelsdorf werden etwa 1000 Werke von 200 Künstlern aus mehr als 50 Ländern gezeigt.

von dpa

09. Juni 2018, 18:11 Uhr

Büdelsdorf | Die 20. internationale Kunstschau NordArt ist am Samstag in Büdelsdorf (Kreis Rensburg-Eckernförde) auf dem Gelände des Industriedenkmals Carlshütte mit einem Festakt eröffnet worden.

Foto: dpa

Die NordArt habe mittlerweile einen internationalen Ruf und sei „DER“ Ort für internationale Kunst im Norden, sagte Landtagspräsident Klaus Schlie. Die NordArt spiegele auch die über Jahrzehnte gewachsene Annäherung, Aussöhnung und das Zusammenwachsens Europas wider.

Tschechien ist diesmal der Länderschwerpunkt der NordArt, eine Retrospektive erinnert an den aus Tschechien stammenden Bildhauer Jan Koblasa. Der deutsche Bildhauer Jörg Plickat nahm den mit 10.000 Euro dotierten NordArt Preis 2017 entgegen. Mehrere tausend Menschen kamen bei Sommerwetter und freiem Eintritt zur Eröffnung, die bis in den späten Abend mit Live-Musik gefeiert werden sollte.

Insgesamt 1000 Kunstwerke von 200 Künstlern aus 50 Ländern werden in diesem Jahr bis zum 7. Oktober gezeigt. Die Veranstalter rechnen erneut mit 100.000 Besuchern.

shz.de war eine Woche vor der Veranstaltung schon da :

Die 1999 erstmals ausgerichtete NordArt ist inzwischen eine der größten Ausstellungen zeitgenössischer Kunst in Europa. Initiatoren waren der Künstler und Kurator Wolfgang Gramm und der Unternehmer Hans-Julius Ahlmann als Mäzen.

„Deutsche und Tschechen trennte und vereinte vieles in ihrer gemeinsamen Geschichte“, sagte Schlie. Heute lebe man in einem geeinten Europa, das aber von manchen in Frage gestellt werde. Der Weg in die Zukunft Europas könne nur gemeinsam beschritten werde.„Dass wir dazu unsere kulturelle Vielfalt nicht aufgeben müssen, sondern im Gegenteil, dass wir diesen Weg gemeinsam in vieler Hinsicht reicher gehen werden, davon erzählen auch die Werke der tschechischen Künstlerinnen und Künstler“, sagte Schlie.

Die Carlshütte ist eine frühere Eisengießerei. Zum Areal gehören neben den Industriehallen auch ein Skulpturenpark, eine ehemalige Wagenremise und eine alte Meierei als Café. Die Hallen sind 22.000 Quadratmeter groß, der Park 80.000 Quadratmeter.