Jubiläum : 100 Jahre SPD Audorf: Bis auf 1929 hatte der Ortsverein immer die meisten Stimmen

Partei feierte mit Kinderfest, Schnitzelbüfett und Tanz.

18. August 2019, 16:51 Uhr

Mit einem Kinderfest auf der Wiese gegenüber dem Schulsportplatz in der Dorfstraße begannen am Sonnabend die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen des SPD-Ortsvereins Schacht-Audorf. Ein Schminkzelt, Kistenstapeln und „Der heiße Draht“ boten den Jüngsten Spaß und Spannung.

Auf „erfolgreiche hundert Jahre“ blickte Ortsvorsitzender Pierre Schmuck zurück. „Bis auf die Wahlen 1929 haben wir in Schacht-Audorf immer die meisten Stimmen erhalten“, betonte der 19-Jährige, der seit Februar im Amt ist. Am Abend stand ein Schnitzelbüffet mit Tanz in die Gaststätte Willrodt auf dem Festprogramm. In dessen Verlauf wurden unter anderem die Altbürgermeister Eckard Reese und Sabrina Jacob sowie Sönke Frank, Jürgen Rettstadt, Martin Woldach und Horst Köhler für ihre Arbeit geehrt.