Vereinsjubiläum : 100 Jahre Grün-Weiß Todenbüttel werden groß gefeiert

Zum festlichen Empfang gab es viel Lob aus Politik und von den Verbänden.

12. Januar 2020, 16:55 Uhr

„100 Jahre SV Grün-Weiß Todenbüttel“ werden von Januar bis Dezember gefeiert. Beim festlichen Empfang in der Aula der Theodor-Storm-Dörfergemeinschaftsschule gab es von den Gastrednern viel Lob für den Jubiläumsverein. Anlässlich der 100-Jahr-Feier wird am 8. August auch das Kreissportfest in Todenbüttel stattfinden. „In einer 1000-Einwohner-Gemeinde einen solch aktiven Sportverein zu erleben, ist etwas ganz Besonderes“, betonte Kreispräsidentin Dr. Juliane Rumpf, als sie beim Jubiläumsempfang des SV Grün-Weiß Todenbüttel ans Rednerpult trat: „Herzlichen Glückwunsch dazu, das Todenbüttel so einen Verein hat.“ In den Jugendabteilungen des Vereins lernen die Dorfkinder „soziale Kompetenzen, die ihnen dabei helfen, besser durchs Leben zu kommen“, meinte Juliane Rumpf.

„Beim Sport lernen Kinder und Erwachsene, dass Kameradschaft etwas ist, auf das man stolz sein Kann“, sagte anschließend Bürgermeister Otto Harders, für den der SV Grün-Weiß „der Garant für das Gemeinsame und Gesellige in unserer Gemeinde ist.“ „Der SV Grün-Weiß Todenbüttel ist hervorragend aufgestellt“, lobte der Vizepräsident des Landessportverbands Schleswig-Holstein, Dr. Thomas Liebsch-Dörschner, mit Blick auf das „16 Sportarten umfassende Sportangebot“. Der LSV-Funktionär überreichte eine Ehrenurkunde, in der dem SV Grün-Weiß „langjähriges gemeinwohlorientiertes Engagement“ attestiert wird. Eine Ehrenurkunde hatte auch Ekkehard Krull im Gepäck.

Der Vorsitzende des Kreissportverbands Rendsburg-Eckernförde wies auf das Großfeuer von 2010 hin, bei dem neben großen Teilen der Schule auch die Todenbütteler Sporthalle komplett zerstört wurde. „Das hat den SV Grün-Weiß damals vor große Probleme gestellt“, vermerkte Krull. Im Sommer 2013 wurden Schule und Sporthalle neu eröffnet. „Der Verein hat sich hervorragend erholt“, freute sich Krull. Der SV Grün-Weiß sei in Todenbüttel „der Eckpfeiler und Garant für Integration und Gemeinschaftssinn“, das SV-Sportlerheim der „absolute Mittelpunkt der Gemeinde“, befand der Chef des Kreissportverbands: „Der SV Grün-Weiß ist eine tolle Gemeinschaft, in der man Sport treiben und sich wohlfühlen kann.“

Mit dem Gesundheitstreff inklusive Fitnessräumen und Saunabereich, der derzeit an das Sportlerheim angebaut wird, liege der SV Grün-Weiß „voll im Trend“, lobte Krull: „Das ist eine tolle Sache!“

Sorge müsse man sich nur um das örtliche Blutspenden machen, meinte Krull augenzwinkernd, denn „da kommt ja wohl immer nur grün-weißes Blut heraus“. Viel Lob für die Jubilare gab es anschließend auch vom Vorsitzenden des Kreisfußballverbands Rendsburg-Eckernförde, Robert Lohmann, der insbesondere das Engagement der Todenbütteler in der Jugendarbeit und bei der Schiedsrichterausbildung hervorhob. Lohmann spendierte den Grün-Weißen je zwei Fußbälle für die Junioren und die Senioren: „Damit der Ball in Todenbüttel weiter rollt.“