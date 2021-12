1. Basketball-Regionalliga : 91:100 bei den Herzögen Wolfenbüttel: Erfolgsserie der Rendsburg Twisters gerissen

Nach drei Siegen am Stück verloren die Korbjäger vom Kanal trotz einer Gala von Power Forward Henning Rixen ausgerechnet beim Tabellenletzten und verpassten den Sprung auf den sechsten Tabellenplatz.

Wolfenbüttel | Zwei Serien sind gerissen. Nach drei Erfolgen nacheinander schlichen die Rendsburg Twisters in der 1. Basketball-Regionalliga ausgerechnet beim Tabellenschlusslicht MTV/BG Herzöge Wolfenbüttel, das zuvor sieben Niederlagen am Stück zu verkraften hatte, als Verlierer aus der Doppelturnhalle am Landeshuter Platz. Weiterlesen: Rendsburg Twisters wolle...

