1. Basketball-Regionalliga : Mit Andrée Michelsson geht erstmals ein Schwede beim BBC Rendsburg auf Korbjagd

Der 24-Jährige hat bereits Profierfahrung in Schweden und Island gesammelt und soll das Aufbauspiel der Twisters ankurbeln. Die Rendsburger sind zudem weiter auf der Suche nach einem Flügelspieler.

Rendsburg | Eine Premiere beim BBC Rendsburg: Die Twisters haben für die voraussichtlich am 18. September beginnende Saison in der 1. Basketball-Regionalliga erstmals einen Schweden verpflichtet. Andrée Michelsson, 24-jähriger Aufbauspieler, kommt mit internationaler Erfahrung an den Nord-Ostsee-Kanal. Weiterlesen: Vincent Dubbeldam kehrt von Alba Berlin zum B...

