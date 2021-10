1. Basketball-Regionalliga : 83:84 gegen TSV Neustadt – Rendsburg Twisters fehlen drei Sekunden zur „Mega-Sensation“

Erstmals in dieser Saison konnten die Korbjäger des BBC Rendsburg in der Herderhalle auflaufen – und 223 Fans riss eine packende Partie von den Sitzen.

Rendsburg | Was für ein Krimi, was für ein atemberaubendes Spiel: Das 83:84 (24:25, 42:41, 59:60) der Rendsburg Twisters in der 1. Basketball-Regionalliga gegen den TSV Neustadt temps Shooters war nichts für schwache Nerven. Und trotz der Heimniederlage im „Wohnzimmer“ Herderhalle dürfte jeder der 223 Fans gespürt haben, was ihm in der Corona-Zeit gefehlt hat....

