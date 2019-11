Fussball-Verbandsliga Nord : 1:4 bei Schleswig 06 – TSV Vineta Audorf mit unterirdischer Leistung

In einem weiterem Spiel der Fußball-Verbandsliga Nord feierte der FC Fockbek ein 2:0 beim FC Tarp-Oeversee.

Avatar_shz von shz.de

24. November 2019, 19:54 Uhr

Rendsburg | Der FC Fockbek kann es noch. Mit einem 2:0-Auswärtstriumph beim FC Tarp-Oeversee beendete die Elf von Trainer Frank Wolter ihre elf Spiele umfassende Sieglosserie in der Fußball-Verbandsliga Nord. Nach sechs Siegen in Folge musste sich der Büdelsdorfer TSV bei Blau-Weiß Löwenstedt mit einem 1:1 begnügen, während der TSV Vineta Audorf bei Schleswig 06 mit 1:4 vom Platz schlich.

FC Tarp-Oeversee – FC Fockbek 0:2 (0:0)

Die Fockbeker sendeten mit dem Erfolg beim Vorletzten ein Lebenszeichen im Kampf um den Klassenerhalt. „Endlich haben wir uns mal für eine gute Leistung belohnt“, freute sich Fockbeks Coach Frank Wolter, der von einem „völlig verdienten Sieg“ sprach. „Wir waren von der Spielanlage her das bessere Team, haben den gepflegteren Fußball gespielt.“

Und mit Benjamin Pöhlmann hatten die Gäste den überragenden Akteur auf dem Platz zwischen ihren Pfosten. „Pöhlmann hat alles gehalten“, erkannte auch Tarps Coach Jimmy Klimmeck an. Die größte Tat vollbrachte der FC-Keeper in der 61. Minute, als er einen Elfmeter von Jonas Otzen abwehrte und den Anschlusstreffer der Gastgeber verhinderte.

Zuvor hatte Max Haß den Tabellenletzten mit einem Doppelschlag mit 2:0 in Führung gebracht (55., 60.). Bis zum Abpfiff verteidigten die Gäste ihren Vorsprung.

FC Fockbek: Pöhlmann – Studt (76. Schneider), Tyroke, Boewe, Rothmann (88. Sommer) – Mumm, Schönyan, Frahm, Schröder – Haß (90. John), Hansen.

Schiedsrichter: Koch (Süderbrarup). – Zuschauer: 50. – Tore: 0:1 Haß (55.), 0:2 Haß (60.). – Bes. Vork.: Pöhlmann (Fockbek) hält Foulelfmeter von Otzen (61.).

Schleswig 06 – TSV Vineta Audorf 4:1 (3:0)

Auch die Audorfer konnten die Schleswiger nicht stoppen, die ihren fünften Heimsieg in Folge feierten. Schon nach 20 Minuten lagen die Audorfer mit 0:3 hinten. Als „unterirdisch“, bezeichnete Trainer Norman Bock die Leistung seiner Elf in Halbzeit 1, gab aber zu bedenken, dass dem Elfmeter zum 0:1 kein Foul vorausgegangen war.

Erst nach einer halben Stunde präsentierten die Gäste ihren ersten gefährlichen Angriff, doch Tim Kluck zielte knapp vorbei. „Dann haben wir dreimal das 1:3 auf dem Fuß“, haderte Bock mit der Chancenverwertung und befand letztlich: „Schleswig kann Abstiegskampf.“

Vineta Audorf: M. Schmidt – Brütt, Maik Gorn, Störmer, Franciosi – Hansen, Schöning, Piotraschke (46. Reimers), Karpowitz (46. Schneider) – Ströh, Kluck (70. Pinar).

Schiedsrichter: Topaloglu (Kiel). – Zuschauer: 70. – Tore: 1:0 Gaschka (3., FE), 2:0 Al-Magdi (11.), 3:0 Pirk (20.), 4:0 Hinz (63.), 4:1 Schneider (75.).





SV BW Löwenstedt – Büdelsdorfer TSV 1:1 (1:1)

„Man muss so ein Ergebnis aufgrund der widrigen Umstände auch mal mitnehmen können“, sagte BTSV-Trainer Frank Weschke. Lars Hansen hatte die Platzherren auf schwer bespielbarem Boden in Führung gebracht (17.). Die Gäste zeigten sich in der Folge bemüht, doch ganz klare Chancen sprangen dabei nicht heraus. Nachdem die Heimelf das 2:0 verpasste, gelang Niklas Knutzen unter Bedrängnis sein 16. Saisontreffer zum insgesamt durchaus verdienten 1:1-Halbzeitstand.

„Im zweiten Durchgang wollten die Gastgeber das Remis offensichtlich nur noch über die Zeit bringen“, sprach Weschke von einer defensiv destruktiven Spielweise der Hausherren, gegen die man trotz klarer Überlegenheit am Ende nicht die entscheidenden Mittel fand.

Büdelsdorfer TSV: Wulff – Orlowski, Schröder, Müller, Stanojevic – Reiser (64. Arndt), Siekmann, Stanojevic (56, Jensen), Roller, Dundov, Knutzen – Mubarak.

Schiedsrichter: Ehlers (SG Geest 05). – Zuschauer: 80. – Tore: 1:0 Hansen (17.), 1:1 Knutzen (40.).