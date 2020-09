Fussball-Verbandsliga : 1:0 gegen Bargstedt: TuS Nortorf bleibt in Mittelholstein die Nummer 1

In der West-Staffel verliert derSV Grün-Weiß Todenbüttel in Padenstedt nach schwacher Leistung mit 0:1.

27. September 2020, 18:14 Uhr

Rendsburg | Der TSV Vineta Audorf grüßt nach dem 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga Nord-Ost von der Tabellenspitze. Dem 2:0-Sieg im Derby beim FC Fockbek zum Auftakt ließ das Team von Trainer Norman Bock einen 4:0-Heimerfolg über Aufsteiger SG Felde/Stampe folgen. Zweiter ist der TuS Nortorf, der das Derby gegen den TuS Bargstedt mit 1:0 für sich entschied. Der FC Fockbek kassierte mit dem 1:2 bei Schleswig 06 die zweite Niederlage und ist Neunter.

Verbandsliga Nord-Ost

TuS Nortorf – TuS Bargstedt 1:0 (1:0)

Die Nortorfer gingen aus einem an Höhepunkten armen Derby verdient als Sieger hervor. Bargstedts Coach Guido Wieck war ob des schwachen Auftritts seiner Elf angesäuert:. „Nur über den Kampf geht es nicht. Unser Offensivspiel fand gar nicht statt. Zudem war unser Passspiel zu fehlerbehaftet.“ Sein Gegenüber Fabian Doege war verständlicherweise besser gelaunt: „Wir standen defensiv sehr sicher und können uns immer auf unsere Offensive verlassen.“ Damit lag Nortorfs Übungsleiter goldrichtig, denn nachdem in den ersten knapp 30 Minuten auf beiden Seiten nicht viel passierte, war es Marvin Sievertsen, der einen überragenden Angriff über Finn Spalding und Mats Behrens mit dem Tor des Tages abschloss. Kurz darauf bot sich den Gästen die einzige Möglichkeit im Spiel, als Janik Horst einen Ball von Stefan Lampe erobern konnte, jedoch an Nortorfs Keeper Jonas Jakubzik scheiterte. Dann rückte der unsicher wirkende Schiedsrichter Nils Finkenstein (Osterrönfeld) in den Mittelpunkt des Geschehens, als er Bargstedts Kapitän Sascha Delfs zweimal vor einem Platzverweis bewahrte. Zuerst foulte Delfs Nortorfs Joris Scherbarth als letzter Mann an der Strafraumgrenze. Doch die klare Notbremse wurde lediglich mit einer Gelben Karte geahndet. Zwei Minuten später ging Delfs an der Außenlinie völlig übermotiviert zu Werke und hätte seine zweite Verwarnung sehen müssen, die allerdings ausblieb. Die Gäste wurden nach der Pause etwas mutiger, konnten sich aber keine Torchance erarbeiten. Nortorf verwaltete das Ergebnis, ohne in Gefahr zu geraten, verpasste es aber seinerseits, einen seiner Konter zum 2:0 abzuschließen. Die größte Möglichkeit hatte Mats Behrens, dessen sehenswerter Freistoß von Bargstedts Keeper Jan Wettern pariert wurde.

TuS Nortorf: Jakubzik – Nitsch, Doege, Lampe, S. Fuhrmann – Butenschön, Ma. Behrens (87. S. Fuhrmann), Jacobs – Spalding, Scherbarth, Sievertsen (89. Gerst).

TuS Bargstedt: Wettern – S. Delfs, F. Engbrecht, Schrum (46.B. Delfs), Bracker (27.) – Jörs, Sievers, Wieben, Schwark – Horst, Hülsen (60. F. Engbrecht).

Schiedsrichter: Finkenstein (Osterrönfelder TSV).

Zuschauer: 250.

Tore: 1:0 Sievertsen (29.).





TSV Vineta Audorf – SG Felde/Stampe 4:0 (2:0)

Mit dem Derby-Sieg im Rücken konnte Audorf auch das erste Heimspiel der Saison erfolgreich gestalten. Marvin Jessen brachte sein Team früh auf die Siegesstraße (11.), und in der 35. Minute verwandelte Marco Franciosi eine der zahlreichen Torchancen zum 2:0. „Wir hätten in der ersten Halbzeit deutlich höher führen müssen. Aber dass wir so viele Chancen kreieren, ist natürlich sehr positiv“, vermerkte TSV-Trainer Norman Bock, der neben den beiden Toren drei Aluminiumtreffer seiner Mannschaft sah. Die Gäste hingegen kamen nur zu einer nennenswerten Möglichkeit, als die Audorfer Defensive sie mit einem zu kurz geratenen Rückpass dazu einlud. TSV-Keeper Michael Schmidt konnte den Fehler allerdings ausbügeln, sodass es am Ende ein ungefährdeter Sieg wurde. „Wir haben es dann diszipliniert runtergespielt“, freute sich Bock. Tim Kluck (49.) und Nico Reimers (69.) bauten die komfortable Führung im zweiten Durchgang noch aus. Am Ende hatte Bock dann noch ein kleines Extralob für den jungen Jorge Stürmer übrig: „Wie abgeklärt und ruhig er heute gespielt hat, war schon klasse, aber meine ganze Truppe hat heute einfach einen guten Job gemacht.“

TSV Vineta Audorf: Schmidt – Gorn, Lorenz, Ströh (58. Reimers), Schöning – Störmer, Franciosi, Piotraschke, Perez Ayendi (71. Pinar) – Kluck, Jessen (46. Wardin).

Schiedsrichter: Knutzen (TS Schenefeld).

Zuschauer: 89.

Tore: 1:0 Jessen (11.), 2:0 Franciosi (39.), 3:0 Kluck (49.), 4:0 Reimers (69.).





Schleswig 06 – FC Fockbek 2:1 (1:0)

Der FC hatte sich viel vorgenommen und das Spiel in der ersten halben Stunde auch gut im Griff, bis Schleswig den ersten kleinen Stellungsfehler der Gäste direkt bestrafte. Rayk Johannsen erkannte, dass die Fockbeker Defensive sich bei einem Diagonalball verschätzte und köpfte zum 1:0 ein (31.). „Das kam etwas aus dem Nichts. In der Pause haben wir unsere Kräfte neu gebündelt und hatten nach dem Wiederanpfiff unsere stärkste Phase“, berichtete FC-Coach Frank Wolter. Fockbek übernahm nun wieder das Ruder und bekam in der 56. Minute einen Foulelfmeter zugesprochen. Lennard Hansen übernahm die Verantwortung vom Punkt und stellte den 1:1-Ausgleich her. Danach hatte Fockbeks Piet Schulz sogar die Führung auf dem Fuß, scheiterte aber an 06-Keeper Jason-David Helbig. Und so kam es wie es kommen musste. Schleswig nutzte wiederum eine Unachtsamkeit der Gäste und Georg Gaschka erzielte das 2:1. „Wir haben sehr viel Aufwand betrieben und waren phasenweise das bessere Team, aber es gehören eben auch Tore zum Spiel“, bilanzierte Wolter.

FC Fockbek: Polanski – Scheck, Kuchenbecker, Horst, Böwe (77. Vollrath) – Wittenberg, Mumm (46. Sievers), Hansen, Tim Schönyan, Tom Schönyan – Tropper (46. Schulz).

Schiedsrichter: Dumstrei (SV Frisia 03 Risum-Lindholm).

Zuschauer: 120.

Tore: 1:0 Johannsen (31.), 1:1 Hansen (56., FE), 2:1 Gaschka (66.).

Verbandsliga West

SG Padenstedt – GW Todenbüttel 1:0 (1:0)

Gäste-Trainer Adrian Königsmann sprach nach dem Abpfiff vom „wohl schlechtesten Spiel einer Todenbütteler Mannschaft der letzten Jahre. Das war nichts, gar nichts. Vorne nichts, hinten nichts und dazwischen noch weniger.“ Die SG aus Padenstedt war das bessere zweier schwacher Teams und konnte bereits frühzeitig das goldene Tor erzielen (6.). In der Folgezeit boten sich beiden Mannschaften aufgrund der schwachen Defensivreihen genügend Chancen, die aber zum Teil kläglich vergeben wurden. „Da war heute viel zu viel Stückwerk und Zufall dabei. Solche Tage hat man leider mal dabei“, so Königsmann, der sich aber nicht allzu lange mit dem schwachen Auftritt beschäftigen wollte, sondern bereits den Blick aufs kommende Wochenende richtete, wo man beim Aufsteiger SV Boostedt antreten muss: „Da gilt es dann, vieles besser zu machen als heute.“



SV Grün-Weiß Todenbüttel: Pohlmann – Zauter, T. Breiholz, Cordes (32. Al Hari), Jonas Illing, Bjarne Hansen, Sievers (84. Abou-Kateh), Backenhaus, Luedeke (84. Petersen), Marten Reimers, Struve.

Schiedsrichter: Puls (TSV Malente).

Zuschauer: 70.

Tore: 1:0 Breiholz (6.).