Unfall auf B202 bei Meggerdorf 18-jähriger Autofahrer durchbricht Brückengeländer und landet in der Sorge Von Aljoscha Leptin | 15.03.2023, 10:46 Uhr

Ein Auto ist am Mittwochmorgen, 15. März, in die Sorge gestürzt. Sofort wurde ein Großaufgebot an Rettern angefordert, um nach Fahrzeuginsassen zu suchen. Es dauerte mehrere Stunden, bis Entwarnung gemeldet werden konnte.