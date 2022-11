Vom Jageler Fliegerhorst aus starten auch in dieser Woche die Tornados zu Nachtflügen. Foto: Stefan Petersen up-down up-down Kampfjets aus Jagel Lärm und Scheinwerfer in der Nacht: Unangekündigte Tornado-Flüge sorgen rund um Schleswig für Aufsehen Von Sven Windmann | 03.11.2022, 15:22 Uhr | Update vor 8 Min.

Eigentlich waren vom Jageler Luftwaffengeschwader 51 „Immelmann“ nur bis Ende Oktober Nachtflüge angekündigt worden. Aber auch in dieser Woche wird bis spät in den Abend geflogen. Besonders am Mittwoch sorgte das für Aufsehen rund um Schleswig.