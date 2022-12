Für die Kinder gab es ein paar Geschenke vom Weihnachtsmann. Foto: Gero Trittmaack up-down up-down Fest mit rund 100 Gästen Hoffnung und viel Dankbarkeit bei der ersten deutsch-ukrainischen Weihnachtsfeier in Kropp Von Gero Trittmaack | 23.12.2022, 14:08 Uhr

Flüchtlings-Koordinator Holger Schwien und seine anderen ehrenamtlichen Helfer luden zu einer deutsch-ukrainischen Feier in das Haus Zoar ein. In dem Gebäude der Diakonie wohnen zurzeit 90 der insgesamt 170 Ukrainer in Kropp.