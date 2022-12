Weihnachten in Schleswig-Holstein Impressionen von der Lichterstraße in Kropp im Video Von Victoria Lippmann | 02.12.2022, 14:25 Uhr

Täglich strömen Weihnachtsfans in die Norderstraße in Kropp, um die festlich dekorierten Häuser zu bestaunen. Von 17 bis 22 Uhr leuchten dort in der Adventszeit Fassaden, Sterne und Schneemänner um die Wette. Wir haben uns in der Weihnachtsstraße mit der Kamera umgesehen.