Ein Wolf soll in der Treene-Region unterwegs sein. Gesehen wurde er noch nicht. (Symbolfoto) Foto: Michael Staudt up-down up-down Kropp-Stapelholm Schafe in Wohlde, Bünge und Hollingstedt gerissen: War es ein Wolf? und | 22.11.2022, 12:49 Uhr Von Ilse Buchwald Ove Jensen | 22.11.2022, 12:49 Uhr

Nicht nur im Raum Schleswig sind Schafhalter in Sorge. Auch in Nordfriesland gab es in den vergangenen Tagen mehrere tote Tiere.