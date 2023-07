Die Gemeinde Kropp hat sich für den Kauf dieser gebrauchten Drehleiter entschieden. Foto: Rosenbauer GmbH up-down up-down Investition von 400.000 Euro Neues Einsatzfahrzeug: Die Kropper Feuerwehr bekommt eine Drehleiter Von Sebastian Iwersen | 21.07.2023, 11:15 Uhr

Bauplätze sind knapp geworden – auch in Kropp. Aufgrund geplanter mehrgeschossiger Bauten und der Diakonie in Kropp musste die Gemeinde nun in ein neues Einsatzfahrzeug investieren. Geliefert wird es schon Anfang kommenden Jahres.