Martin Gore (l.) und Dave Gahan von Depeche Mode: Am Wochenende Foto: Anton Corbijn/Sony Music/dpa up-down up-down Tour „Memento Mori“ in Berlin Vom Lagerfeuer auf die Weltbühne: Martin Gore von Depeche Mode hatte ersten Auftritt in Erfde Von Christina Köhn | 07.07.2023, 12:55 Uhr

Am Wochenende gastieren Martin Gore und Dave Grahan mit ihrer Band Depeche Mode in Berlin. Doch die Spuren der weltberühmten Band aus England lassen sich bis in das beschauliche Erfde zurückverfolgen. Dort wurde der Grundstein für einen Erfolgshit gelegt.