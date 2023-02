Die Veranstalter Sebastian Haack (rechtes Bild, links) und Björn Reese wollen mit ihrem Festival auf dem Geestland-Eventgelände nach einer guten ersten Auflage jetzt richtig durchstarten. Foto: BTS-Festival/Marcel Nass up-down up-down Mit „Gestört aber geil“ und „HBz“ „Between the Seas“ 2023: Rund 3000 Besucher werden beim Festival in Kropp erwartet Von Marcel Nass | 15.02.2023, 14:50 Uhr

Am 9. und 10. Juni soll das Festival „Between the Seas“ auf dem Geestland-Eventgelände in Kropp in seine zweite und deutlich größere Ausgabe starten. Die Acts spielen Musik aus dem vielfältigen Genre der „Electronic Dance Music“.