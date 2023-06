Acts wie „Gestört aber geil“, „HBz“ oder auch „Harris & Ford“ lockten am vergangenen Wochenende tausende Besucher auf das Eventgelände nach Kropp. Foto: Between the Seas up-down up-down Große Party in Kropp 4500 Besucher feiern beim Festival „Between the Seas“ auf dem Geestland-Eventgelände Von Marcel Nass | 11.06.2023, 12:22 Uhr

Zum zweiten Mal fand das „Between the Seas“ Festival nun in Kropp statt. Die Besucher feierten an den beiden Veranstaltungstagen ausgelassen.