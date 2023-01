Am Montag, 2. Januar, kam es laut Polizei gegen 18.30 Uhr zur einer Körperverletzung am Markt in Kropp. Zwei weibliche Jugendliche hielten sich auf dem Markplatz auf, als drei männliche Jugendliche dazukamen. Die Mädchen seien gegangen und wurden in Höhe der Sparkasse eingeholt. Aus dieser kam ein vierter Junge dazu und schlug einem der Mädchen ins Gesicht. Anschließend seien alle Personen auseinandergegangen und die jungen Frauen haben sich zur Polizei begeben.



Hinweise auf die Tatverdächtigen liegen vor. Die Polizeistation Kropp sucht Zeugen der Tat und Personen, die sich zur fraglichen Zeit am Markt aufgehalten und das Geschehen vor und nach der Tat beobachtet haben könnten. Hinweisgeber werden gebeten, sich zu melden unter 04624 - 4506680 oder per Mail an kropp.pst@polizei.landsh.de.

