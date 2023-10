Geestlandschule Kropp „Kiss+Ride“: Neuer Kurzzeit-Parkplatz für Elterntaxis vor dem Rathaus Von Dania Isabell Martin | 04.10.2023, 09:38 Uhr In Kropp gibt es ab sofort zwei weitere Parkmöglichkeiten, um Kinder bei der Schule abzusetzen oder abzuholen. Foto: Dania Isabell Martin up-down up-down

Morgens und mittags holen viele Eltern ihre Kinder von der Schule in Kropp ab. Damit in Zukunft etwas weniger auf der Schulstraße los ist, hat die Gemeinde zwei Kurzzeit-Parkplätze am Rathaus geschaffen.