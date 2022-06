Dr. Jeannette Deumer und ihrem Sohn Jaconòt wollen am 1. August in ihrer neuen Zahnarztpraxis loslegen. FOTO: Peter Thomsen up-down up-down Medizinische Nahversorgung Dr. Jeannette und Jaconòt Deumer eröffnen zweite Zahnarztpraxis in Erfde Von Peter Thomsen | 28.06.2022, 09:50 Uhr

Das Mutter-Sohn-Team betreibt bereits eine Praxis in Tellingstedt. In Erfde wurde nun in modernste Technik investiert. Gesucht wird allerdings noch Personal.