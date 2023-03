Alessandro Di Mauro (Mitte) interessiert sich besonders für alles, was im Garten lebt, und hat sich jetzt Hilfe bei den Experten Kay und Jacqueline Tönjes von der Igelhilfe Schwabstedt geholt. Foto: Doris Smit up-down up-down Naturschützer aus Kropp Alessandro Di Mauro: „Achtung, die Igel wachen gerade aus dem Winterschlaf auf!“ Von Doris Smit | 31.03.2023, 18:14 Uhr

Für die Igel geht der Winterschlaf zu Ende. Der Kropper Alessandro Di Mauro interessiert sich für alles, was sich das Jahr über im Garten so tut. Gemeinsam mit der Igelhilfe Schwabstedt gibt er Tipps, was jeder Einzelne für Igel tun kann.