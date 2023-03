Die Verfärbungen im Boden zeigen auf diesem Bild die Wandpfosten und den halbrunden Giebelabschluss in Form eines Wandgräbchens eines der Langhäuser, die bei den archäologischen Voruntersuchungen entdeckt wurden. Foto: Archäologisches Landesamt SH up-down up-down Ausgrabungen in Kropp Funde aus der römischen Kaiserzeit bremsen Ausbau des Gewerbegebiets „Hufenausbau“ Von Marcel Nass | 01.03.2023, 14:27 Uhr

In Kropp soll der neue Gewerbepark „Hufenausbau“ entstehen. Zunächst steht aber eine archäologische Hauptuntersuchung an, da in dem Gebiet bereits Siedlungsspuren aus der römischen Kaiserzeit entdeckt wurden.