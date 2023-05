Ein Zuschuss der Aktivregion Eider-Treene-Sorge soll das Umfeld der Hohner Fähre attraktiver machen. Am Rastplatz an der Fährstelle sollen Sitzgelegenheiten geschaffen werden. Foto: Photocompany up-down up-down In Friedrichsgraben und Umland Fördermittel vergeben: 15 Klein-Projekte werten Aktivregion Eider-Treene-Sorge auf Von Rainer Krüger | 03.05.2023, 10:15 Uhr

Mit 200.000 Euro Zuschüssen schiebt die Aktivregion Eider-Treene-Sorge 15 Vorhaben zur Weiterentwicklung des Gebiets an. Hier sind die Projekte – eines davon betrifft den Rastplatz an der Hohner Fähre in Friedrichsgraben.