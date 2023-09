Vier Freiwillige Feuerwehren mit mehr als 50 Einsatzkräften mussten am Montagabend in den Außenbereich der Gemeinde Wohlde ausrücken. Dort hatte ein Landwirt ein Brand auf seinem Grundstück festgestellt. Als der Mann gegen 21 Uhr noch einmal die erst am Montag aufgeschichteten Rundballen kontrollieren wollte, merkte er schnell, das etwas nicht stimmte. Ihm schlugen plötzlich Rauch und Flammenschein entgegen.

Strohballen brannten in voller Ausdehnung

Sofort wählte er den Notruf, woraufhin die Freiwilligen Feuerwehren Wohlde, Erfde, Bergenhusen und Stapel anrückten. Nach Feuerwehrangaben brannte ein Teil der 200 Rundballen bei deren Eintreffen schon in voller Ausdehnung. Um eine Ausbreitung des Brandes und ein Übergreifen auf den Stall zu verhindern, begannen die Einsatzkräfte sofort mit einem Löschangriff. Dazu förderten sie das benötigte Wasser sowohl aus zwei Hydranten. Einer davon lag direkt am Gebäude, ein weiterer befand sich in rund 400 Metern Entfernung.

Eine Ausbreitung des Feuers auf den Stall konnte verhindert werden. Foto: Matz-Ole Paasch

Bagger muss gepresstes Stroh auseinanderziehen

Um den Brand im Inneren des gepressten Strohs bekämpfen zu können, wurde ein Bagger eines Bauunternehmers angefordert. Dieser zog die schweren Strohballen auseinander und erleichterte so die Löscharbeiten. Aufgrund der starken Rauchentwicklung konnten die Einsatzkräfte zum Teil nur unter Atemschutz arbeiten.

Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht an. Die Feuerwehr hält eine Selbstentzündung des frisch eingelagerten Strohs für möglich. Die Stroh-Ernte wurde durch das Feuer und die erforderlichen Löscharbeiten zerstört.