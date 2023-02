In Erfde gab es in den vergangenen Wochen mindestens drei Einbrüche. Die häufigste Methode der Einbrecher ist es, Fenster und Türen aufzuhebeln. Symbolfoto: imago/Jochen Tack up-down up-down Prävention in Erfde Polizei erklärt: Mit diesen Tricks arbeiten Betrüger und Einbrecher Von Peter Thomsen | 23.02.2023, 12:50 Uhr

Dialog zwischen Polizei und Bevölkerung – ein Info-Abend über die Vorgehensweise von Betrügern und Einbrechern in Erfde machte ihn möglich. Dabei gab es einen Einblick in die Kriminalität in der Gemeinde und ihrem Umland.