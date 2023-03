2019 fand die letzte Börla in Börm statt. Nach vier Jahren Pause kann die größte Messe für Landtechnik in Schleswig-Holstein nun wieder stattfinden. Foto: Levke Jannichsen up-down up-down Landtechnikmesse Börla 2023 Nach vier Jahren Pause: Größte Landtechnikmesse in Schleswig-Holstein findet wieder statt Von Christina Köhn | 22.03.2023, 15:31 Uhr

Landmaschinen so weit das Auge reicht: Am Wochenende, 24. und 25. März, findet die Börla in Börm statt. Dann wird es auch eine Neuigkeit auf der Messe geben.