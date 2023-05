Es gibt zu wenig Fachkräfte: die Geburtsstation in der Klinik des Kreises Plön in Preetz ist bereits seit August 2022 geschlossen. Es gibt wenig Hoffnung, dass sich dieser Zustand ändert. Foto: Jörg Wilhelmy up-down up-down Wegen Personalmangel geschlossen Die Zukunft der Geburtsstation in der Klinik Preetz weiter fraglich Von Jörg Wilhelmy | 11.05.2023, 11:38 Uhr

Die Geburtsstation in der Klinik des Kreises Plön in Preetz ist bereits seit August des vergangenen Jahres geschlossen. Es gibt allerdings wenig Hoffnung, dass sich dieser Zustand ändert. Es fehlt einfach an Fachkräften. Eine Diskussion um die Zukunft der Geburtsstation erfolgte in Preetz.