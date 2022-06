Christine Urspruch und Elisabeth Ebner bieten lyrisch-musikalisches Programm unter dem Motto „Frauen.Leben.Liebe.“ FOTO: oha 25 Jahre Theater Zeitgeist in Plön Yared Dibaba und Christine Urspruch kommen zum Geburtstag nach Plön Von Michael Kuhr | 15.06.2022, 15:17 Uhr

Das „Theater Zeitgeist“ von Christoph Kohrt feiert in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag. Nach der Sommerpause startet am 10. September ab 19.30 Uhr in der Aula am Schiffsthal ein Geburtstagsprogramm mit Kabarett und Comedy. Mit dabei in Plön sind auch ChrisTine Urspruch (Tatort Münster, SAMS Kinofilme) und Yared Dibaba (NDR Fernsehen) mit seinen Schlickrutschern.