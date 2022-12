Große Freude über den Startschuss für das Bauprojekt Bikepark Plön mit dem ersten Spatenstich: Bürgermeister Lars Winter und Jonas Paustian, nahmen symbolisch sandigen Lehm auf die Schippe. Beim Auftakt dabei waren Mitglieder des Kinder- und Jugendrates mit Vorsitzender Antonia Boy sowie die Bauleiter Mirja Rohrmüller und Günter Bracht, Fachbereichsleiter Bürgerservice Daniel Faron und Jörg Jaudzim. Foto: Orly Röhlk up-down up-down Attraktion die Kinder und Jugendliche Erster Spatenstich für 85.000 Euro teuren Bikepark in Plön Von Orly Röhlk | 02.12.2022, 06:30 Uhr

Was lange währt wird endlich gut: Mit dem ersten Spatenstich ist der neue Bikepark Plön in greifbare Nähe gerückt. Das Vorhaben auf dem ehemaligen Bolzplatz am Abenteuerspielplatz wird am Ende immerhin 85.000 Euro kosten.