FOTO: Orly Röhlk Charity-Abend für Ukraine in Plön Kultur aus der Ukraine im Rittersaal des Plöner Schlosses Von Orly Röhlk | 04.06.2022, 07:48 Uhr

Die Hilfe aus dem Kreis Plön für die vom russischen Angriffskrieg geschundenen Menschen in der Ukraine ist riesig. Jetzt veranstalten Deutsche und Ukrainer am 24. Juni einen Charity-Abend. Der Vorverkauf beginnt am 7. Juni