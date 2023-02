Am Mittwochabend wird in Plön der Chefsessel im Plöner Rathaus neu besetzt. Dem Vernehmen nach soll Plön eine neue Bürgermeisterin bekommen. Archivfoto: Orly Röhlk up-down up-down Ratsversammlung wählt Bürgermeister Plön: Wird eine Frau heute neue Bürgermeisterin im Rathaus? Von Michael Kuhr | 08.02.2023, 00:33 Uhr

Die Plöner Ratsversammlung wählt am Mittwoch (8. Februar) ab 19 Uhr in der Schiffsthalaula einen neuen Bürgermeister. Nach OHA-Informationen soll am Abend wahrscheinlich nur eine einzige Kandidatin aufgerufen werden. Plön wird offenbar eine neue Bürgermeisterin bekommen.