Wiebke Kiß, Mechtilde Gräfin von Waldersee, Frank Neufeind und Thomas Kröger organisieren das Plöner Wintermärchen. Das Programm bietet vieles für Kinder. Foto: Orly Röhlk up-down up-down Veranstaltung vom 9. bis 12. Dezember 2022 in Plön Das Plöner Wintermärchen soll möglichst wenig Strom verbrauchen Von Orly Röhlk | 23.11.2022, 08:32 Uhr

Die Einstimmung auf Weihnachten funktioniert in Plön auch in ruhigerem Rahmen: Das Plöner Wintermärchen des Vereins Stadtmarketing sorgt vom 9. bis 12. Dezember für Besinnlichkeit mit allem, was dazu gehört. Es gibt allerdings Änderungen zum Vorjahr.