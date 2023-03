Wiebke Ehlers wird zum 1. Mai 2023 neue Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderungsagentur Kreis Plön GmbH Foto: oha up-down up-down Einstimmige Entscheidung im Hauptausschuss Wiebke Ehlers leitet die Wirtschaftsförderungsagentur Kreis Plön Von Michael Kuhr | 13.03.2023, 14:03 Uhr

Die Wirtschaftsförderungsagentur Kreis Plön GmbH bekommt zum 1. Mai 2023 eine neue Geschäftsführerin. Der Posten war in den vergangenen Jahren allerdings mehrfach umbesetzt worden. Was die neue Frau an der Spitze an Erfahrungen mitbringt.