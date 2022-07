Sie begannen am Samstag am Bootshaus mit den Vorbereitungen: (von links) Klaus-Dieter Seelig, Felix Moll, Nike Maternowski, Sander Lange, Peer Ewald und Tobias Ridder. FOTO: Michael Kuhr up-down up-down Segel-Gruppe startet Montag auf die Insel Wie der SRSV Plön mit der „RS-Feva“ in England für Furore sorgen will Von Michael Kuhr | 17.07.2022, 14:45 Uhr

Keine Spur von Aufregung bei Felix, Nike, Sander, Peer und Tobias. Montag starten die Jugendlichen gemeinsam mit Leon, Meena und Matz vom Bootshaus des Schüler Ruder- und Segelvereins (SRSV) Plön ins englische Weymouth. Sie nehmen im National Saling Center am Ärmelkanal an der Weltmeisterschaft der RS-Boote teil und sind sehr ambitioniert. Am Montag startet ihr Abendteuer.