Freuen sich auf das „White Dinner“ vor dem Schloss Plön: (von links) Lina Lange (Tourist Info Plön), Lars Hellberg (Fielmann) und Caroline Backmann (Tourist Info Plön). Foto: Michael Kuhr up-down up-down Bis zu 200 Gäste werden erwartet White Dinner unterhalb des Plöner Schlosses mit Blick über den See Von Michael Kuhr | 21.06.2023, 17:43 Uhr

Alles ist in weiß, nur der Rasen bleibt grün – wenn es hoffentlich bald regnet. Die Fielmann Akademie Schloss Plön und die Tourist Info Plön bieten gemeinsam ein White Dinner vor Schloss Plön an. Erwartet werden bis zu 200 Gäste, die mit Blick auf den See Mitgebrachtes essen und trinken dürfen.