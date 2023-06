Durch ein Verfahren des Upcyclings haben Schüler der Ausbildungsvorbereitung Schleswig-Holstein (AV-SH) am Berufsbildungszentrum Preetz Brauchbares aus alten Jeans hergestellt. Foto: oha up-down up-down Projekt am Berufsbildungszentrum Wenn in Preetz aus alten Jeans braubare Mode für junge Leute wird Von Michael Kuhr | 23.06.2023, 08:56 Uhr

Das kann doch kein Klassenraum sein. Das sieht eher nach einer Designer-Werkstatt eines bekannten Modelabels aus. Schülerinnen und Schüler leben in der Ausbildungsvorbereitung am Berufsbildungszentrum in Preetz ihre Kreativität aus.