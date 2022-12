Schweren Ganges stapft der Weihnachtsmann durch den Schnee ins Plöner Schöffengericht, weil er Kinder in ihren Familien in Plön und Kiel am Heiligabend einfach nicht besucht hat.

Foto: Jörg Wilhelmy/Adobestock/Montage: Uli Nobis/ up-down up-down