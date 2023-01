Diese Ukulelen-Gruppe an der Volkshochschule sucht noch Mitstreiter. Foto: oha up-down up-down Programm der Kreisvolkshochschule Plön Volkshochschulen im Kreis Plön bieten 100 Kurse in 13 Sprachen Von mik/oha | 12.01.2023, 13:54 Uhr

Von Aroha über Kaha bis hin zu Zumba reicht das neue Kursangebot der neun Volkshochschulen im Kreis Plön und der Akademie am See auf dem Koppelsberg. In der VHS Laboe wird ein besonderes Jubiläum gefeiert.