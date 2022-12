Die Plöner Ratsversammlung wählt am 8. Februar einen neuen Bürgermeister, der dann am 1. März 2023 ins Rathaus einzieht. Foto: Orly Röhlk up-down up-down Samstag war Bewerbungsschluss Großes Interesse am Amt des neuen Bürgermeisters der Stadt Plön Von Michael Kuhr | 12.12.2022, 14:27 Uhr

Das Interesse am Amt des Bürgermeisters der Stadt Plön ist offenbar groß. Zahlreiche Bewerbungen sind bis zum Bewerbungsschluss am Samstag in der Stadtverwaltung eingegangen – Frauen und Männer, die dem nicht wieder gewählten Bürgermeister Lars Winter ab 1. März 2023 folgen wollen.