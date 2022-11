Wübke Rohlfs Grigull bei der Hängung der Werke von Maria Funcke (Altstadt I und II) sowie Rosita Sengpiehls Bild „ohne Titel“ Foto: oha up-down up-down Vernissage am Sonntag in Preetz In „Staub & Glanz“ über Höhen und Tiefen des Lebens nachdenken Von Michael Kuhr | 05.11.2022, 09:12 Uhr

„Staub & Glanz“ ist die neue Ausstellung der Mitglieder des Kunstkreises Preetz betitelt. Die Ausstellung wird am Sonntag, 6. November, ab 11.15 Uhr in den Räumen des Kunstkreises Preetz in der Gasstraße 5 eröffnet.